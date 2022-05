Nach Alter und Geschick

Tennis-Jugendsaisoneröffnung beim MTV ein Erfolg

Unter dem Motto „Deutschland spielt Tennis“ startete die Tennisjugend des MTV Engelbostel-Schulenburg in die neue Saison. Seit vielen Jahren beteiligt sich die Jugend der MTV-Tennisabteilung an der Aktion des DTB (Deutscher Tennisbund). Dieses Jahr fand die Aktion jetzt statt. Trotz des anfänglich schlechten Wetters, mit leichtem Regen und Wind sind mehr als 20 Kinder mit ihren Eltern zur Tennisanlage gekommen. Dort begann die Saison gemeinsam auf Platz eins mit einem Parcours. Konditionsleiter, Hürdensprünge, Slalomlauf brachten die nötige Kondition und die Koordination. Später wurden alle sechs Plätze zum Spielen genutzt und durch die Trainer nach Alter undGeschick oder auch einfach mal rein zufällig. Aufgeteilt. Ob direkt um Punkte, Rundlauf oder Übungen mit den Trainern war am Samstag alles dabei. Die gute Stimmung auf und neben den Plätzen wurde zusätzlich durch Musik begleitet. Für die Eltern wurde der Tag ebenfalls genutzt werden, um Fragen an Trainer und Jugendwartin loszuwerden. Für die Stärkung zwischendurch sorgten Mini-Amerikaner und Süßigkeiten. Abgerundet wurde die Eröffnung durch ein Abschlussspiel, gemeinsam mit allen Kindern.