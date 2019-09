Nach der Pause lief nicht mehr viel

Landesliga: 0:3-Niederlage und zwei Platzverweise für den TSV KK

Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide war in der Fußball-Landesliga zuletzt zweimalin Folge ungeschlagen geblieben. Nach dem 5:0-Sieg in Bad Pyrmont und dem 3:3gegen den VfL Bückeburg wollten die Krähen auch vom Auswärtsspiel beim FCEldagsen am letzten Sonntag etwas Zählbares mitnehmen. Doch die Rechnung istnicht aufgegangen.Mit Spannung war die Partie am Deister erwartet worden. So stehen drei ehemaligeKrähenwinkeler in Reihen des FC Eldagsen. Mittelfeldspieler Felix Groth undAngreifer Lauri Schwitalla standen einst lange beim TSV KK auf dem Platz, undTrainer Holger Gehrmann hatte bis 2015 bei den Krähen an der Seitenlinie gewirkt.Der Coach, dem mit dem FCE in diesem Sommer der Wiederaufstieg in dieLandesliga geglückt ist, hatte seiner Mannschaft für das Spiel gegen die Kräheneine äußerst defensive Marschroute verordnet. So sahen sich die Rot-Blauen zweiEldagser Viererketten gegenüber und hatten es dementsprechend schwer, zurEntfaltung zu kommen. Dennoch gelang es, Torchancen herauszuspielen – allein,sie blieben ungenutzt. Lorenzo Pombo Abondado hatte die größte Möglichkeit,scheiterte jedoch an Eldagsen Keeper Marcel Buerst. Die Krähen bestimmten eineHalbzeit lang das Spielgeschehen und hatten deutlich mehr Ballbesitz. Eldagsenlauerte auf Fehler seines Gegners. Und dann führte tatsächlich ein KrähenwinkelerBallverlust zur Eldagser Führung. Nachdem Alexander Dosch den Ball verlorenhatte, setzte der FCE nach. Niklas Dorf spielte Lauri Schwitalla an, und vom Kniedes Stürmers fand der Ball den Weg zum Tor. Die Heimmannschaft hatte ihre ersteechte Tormöglichkeit in dieser Partie genutzt, und die Krähen mussten die Kabinemit einem Rückstand aufsuchen.Als die Begegnung fortgesetzt wurde, änderten sich die Begebenheiten. Eldagsenwurde immer stärker, während die Krähen merklich nachließen. Lauri Schwitalla,der den FCE mit stolzen 39 Saisontoren in die Landesliga zurückgeschossen hatte,stellte erneut seinen Torriecher unter Beweis. In der 65. Minute traf er zum 2:0 fürden FC Eldagsen. Fortan ließen die Krähen elementare Dinge wie Einsatzfreudeund Kampfbereitschaft mehr und mehr vermissen. Trainer Pascal Preuß sprach zuRecht von einem müden Auftritt seiner Mannschaft. Diese schwächte sich nochzusätzlich. Pascal Schuder sah in der 81.Minute die gelb-rote Karte. In Unterzahlkassierte KK kurz vor Schluss das 0:3 durch Lucas Brünig. Dann ließ sich auchnoch der bereits mit Gelb vorbelastete Marlon Pickert zu einem weiteren Foulhinreißen und musste das Feld ebenfalls vorzeitig verlassen. Beim Schlusspfiffstanden somit noch neun Krähen auf dem Platz, hinter denen eine erschreckendschwache zweite Halbzeit lagen.Das in Eldagsen Erlebte sowie die anstehenden Sperren machen die nächstenAufgaben nicht einfacher. Umso mehr wird die Mannschaft bestrebt sein, imnächsten Spiel zu zeigen, dass sie es deutlich besser kann. Der TSVKrähenwinkel/Kaltenweide spielt am Sonntag, 8. September, um 15 Uhr zu Hausegegen den TuS Sulingen.Mannschaft: Pigors, Schorler, Schuder, Pickert, Marre, Legien, Dosch (ab 72.Malarowski), Aydemir, Pfeuffer (ab 70.Trollmann), Pombo Abondado, KunstmannTrainer: PreußTore: 44.1:0 Lauri Schwitalla, 65.2:0 Lauri Schwitalla, 89.3:0 Lucas BrünigGelb-Rot: 81.Patrick Schuder (KK), 90.Marlon Pickert (KK)