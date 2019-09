Nachwuchs beim Basketball

(ok). Jahrelang gab es keine Punktspiele im Jugend-Basketball in Langenhagen, in dieser Spielzeit sind erstmals wieder Jugendmannschaften des SCL im Spielbetrieb am Ball. In Kooperation mit dem Regionalligateam der MTB Baskets Hannover sollen Kinder und Jugendliche in fünf Altersklassen (U 10 bis U 18) an den Wettkampf mit dem orangenen Leder herangeführt werden. Für die Trainer stehen dabei die Motivation, Spaß und Engagement im Vordergrund. Wer Lust hat, Teil der Basketballfamilie zu werden, kann sich gern zum Probetraining melden: Nachwuchskoordinator Michael Huber ist unter m.huber@baskets.hannover.de oder (05096) 8 06 15 24.