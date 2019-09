F-Jugend des SCL braucht Verstärkung

(ok). Die kleinen Kicker der F-Jugend, die Jahrgänge 2011 und 2012 des SC Langenhagen suchen Nachwuchs. Wichtig ist der Spaß am Fußball. Die erste Mannschaft spielt erfolgreich in der zweiten Kreisklasse, hat von vier Spielen bisher alle vier gewonnen. Trainiert wird immer dienstags ab 16 Uhr beim SCL. Einfach vorbeikommen.