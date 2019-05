Neuer Trampolintrainer

Patrick Zeissler übernimmt Gruppen im SC Langenhagen

(ok). Der SC Langenhagen hat einen neuen Trampolintrainer. Patrick Zeissler kommt aus Laatzen, war selbst aktiver Trampolinturne, turnte Einzel und auch Synchron Der hochqualifizierte und engagierte Übungsleiter hat die entsprechenden Trainerlizenzen erworben. Ihm zur Seite steht Trudy Tertilt, die jetzt in Oldenburg die Lizenz erworben hat. Trampolinturnen soll sowohk als Freizeit- als auch als Leistungssport in Langenhagen wieder attraktiv gemacht werden. Neuzugänge sind herzlich willkommen; ein Probetraining ist jederzeit nach Absprache möglich. Training: dienstags 17.30 bis 19 Uhr, sechs bis neun Jahre; 18.30 bis 20 Uhr, ab zehn Jahre. Infos unter osing@htp-tel.de.