MTB Baskets verlieren beim Top-Team

Die MTB Baskets Hannover verlieren in der ersten Regionalliga beim Top-Team aus Stahnsdorf nach einer umkämpften Partie mit 70:78. Bester Schütze für das Team von Trainer Benjamin Travnizek war Aufbauspieler Tim Brauner mit 14 Punkten. Weiter geht es für die Langenhagener mit einem Heimspiel am Sonnabend, 3. November, gegen den SC Rasta Vechta. Spielbeginn in der SCL-Halle ist um 18 Uhr.