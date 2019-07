Niklas Teichgräber wird Havelser

Niklas Teichgräber: „Ich freue mich auf die Saison und darauf, im Winter wieder voll einsteigen zu können. Ich habe von Anfang in den Gesprächen mit Jan Zimmermann den Eindruck gehabt, dass hier was entsteht, die Mannschaft gut und intakt ist und dass es hier Spaß macht, Fußball zu spielen. Deswegen gebe ich jetzt ein halbes Jahr Gas in der Reha, um zur Rückrunde der Mannschaft helfen zu können.“Jan Zimmermann, Sportlicher Leiter: „Trotz seiner Verletzung sehe ich Niklas als Verstärkung, wir geben ihm aber natürlich die Zeit, die er braucht, um wieder fit zu werden. Gesund gehört er zu den besten Linksverteidigern der Liga.“