7. und 8. Dezember in der RKS-Sporthalle

(ok). Das Nikolausturnier der DJK Sparta Langenhagen hat schon richtig Tradition. Am Start sind die kleinsten Kicker der G- bis E-Jugend. Das Turnier steigt in der Sporthalle der Robert-Koch-Realschule. Und zwar am Sonnabend, 7. Dezember, und Sonntag, 8. Dezember. Die G-Jugend startet am Sonnabend zwischen 9.30 und 13 Uhr; der 2011er-Jahrgang der F-Jugend spielt zwischen 13.30 und 18 Uhr. Am Sonntag startet das Turnier mit dem 2012er-Jahrgang der F-Jugend von 9.30 bis 13 Uhr. Den Abschluss macht dann die E-Jugend am Sonntag, 8. Dezember, zwischen 14 und 18 Uhr. Antreten werden jeweils acht Teams, darunter unter anderem die Lokalrivalen aus Engelbostel/Schulenburg und Godshorn sowie Mannschaften aus Isernhagen, Wedemark und Havelse. Neben Getränken werden auch Kuchen, Salate und belegte Brötchen zum Verkauf angeboten.