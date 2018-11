Basketballer des SCL suchen Verstärkung für U 10

(ok). Basketball beim SC Langenhagen: In der U 18 und U 14 läuft es; in der U 10 ist nach Auskunft Christian Meinerzhagens, Jugendkoordinator bei den Korbjägrenr des SC Langenhagen, durchaus noch Luft nach oben. "Wer Lust auf Bewegung hat, auf Werfen auf Körbe und mit dem Ball etwas probieren will", ist beim Training herzlich willkommen", sagt Meinnerzhagen im Gespräch mit dem ECHO. Geübt wird immer am Donnerstag zwischen 17 udn 18.30 Uhr in der Peko-Halle. Der Teamgedanke wird groß geschrieben. Erst einmal ist nur Training, im nächsten Jahr beginnt dann der Spielbetrieb. Und Christian Meinerzhagen will auch durch die Langenhagener Grundschulen tingeln, plant mittelfristig so genannte Schilvereinsteams, die in einer eigenen Grundschulliga spielen könnten. Wer mehr wissen möchte, kann gern auf die Homepage des SC Langenhagen gehen oder Christian Meinerzhagen unter meinerzhagen@baskets-hannover.de kontaktieren. Oder einfach beim Training vorbeischauen. Einen Eindruck des rasanten Sportes gibt es auch bei den Heimspielen der ersten Herren, der MTB Baskets, in der Halle an der Leibnizstraße. Das Team tritt in der vierthöchsten Klasse, der Regionalliga, an. Nächster Termin ist am Sonnabend, 8. Dezember, um 18 Uhr gegen Alba Berlin II.