Nur ein Spiel

Langenhagen (ok). Heute, Sonnabend, 7. Mai, steht nur ein Handballspiel der HSG Langenhagen in der Sporthalle der Robert-Koch-Realschule auf dem Programm. Ab 15 Uhr tirfft die weibliche B-Jugend der HSG in der Regionsoberliga auf die HSG Laatzen-Rethen.