C-Junioren des MTV -Engelbostel-Schulenburg sind Staffelsieger

Eine tolle Tennis-Saison haben die beiden Jungen Julian Isensee und Noah Schulze vom MTV Engelbostel-Schulenburg in der Junioren C Regionsliga Gruppe 885 hinter sich gebracht. Sie haben in fünf Spielen gegen Davenstedt, Wunstorf, Berenbostel, Haste und Groß-Munzel nur einen einzigen Satz abgegeben und stehen nun souverän mit 10:0- und 15:0-Matchpunkten als Staffelsieger fest. Sie gewannen alle Spiele mit 3:0, also jeweils beide Einzel und das Doppel.Nach dem klaren Staffelsieg für die beiden Jungs vom MTV Engelbostel-Schulenburg geht es nun in die K.o.-Runde des Regionspokals. Die erste Stadion wird Hohenbostel sein.