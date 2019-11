Nur Langenhagener und Wedemärker am Start

11. Januar: 39 Jahre Tischtennis-Neujahrsturnier

(ok). Eine feste Institution im Langenhagener Sport: Schon seit fast 40 Jahren gibt es das Tischtennis-Neujahrsturnier der Langenhagener Vereine. Bedingung: Es dürfen nur Spieler der Langenhagener und Wedemärker Vereine teilnehmen. Termin: Sonnabend, 11. Januar, ab 9 Uhr in der Sporthalle Krähenwinkel in der Wiesenstraße. Anmeldungen bitte unter https://eveeno.com/njt2020. Die Reihenfolge der Anmeldungen entscheidet. Pro Klasse können maximal drei Zweiermannschaften gemeldet werden. Anmeldungen bitte bis zum 9. Januar