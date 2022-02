Nur zwei Spiele

(ok). Lediglich zwei Heimspiele stehen am Wochenende bei den Handballern der HSG Langenhagen in der Sporthalle der Robert-Koch-Realschule auf dem Programm. Die Damen treffen am Sonnaben, 26. Februar, ab 17 Uhr in der Staffel zwei der Regionsliga auf den TuS Altwarmbüchen III. Einen Tag später spielt die zweite HSG-Mannschaft der weiblichen A-Jugend um 18 Uhr gegen die JSG GIW Meerhandball. Für Zuschauer gilt die 2Gplus-Regelung; Geboosterte brauchen keinen zusätzlichen negativen Testnachweis vorlegen.