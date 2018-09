Pokalachtelfinale terminiert

Kartenverkauf startet ab 12. September

Das Los steht bereits seit längerem fest – jetzt wurde auch der Spieltermin bekanntgegeben. Die TSV Hannover-Burgdorf erwartet den TBV Lemgo Lippe im Achtelfinale des DHB-Pokals am Dienstag, 16. Oktober (Anwurf 19 Uhr), in der Swiss Life Hall. Der offizielle Kartenverkauf startet am Mittwoch, 12. September (10 Uhr) in der RECKEN-Geschäftsstelle, im Ticketonlineshop sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.Alle Inhaber einer RECKEN-Dauerkarte erhalten ein Vorkaufsrecht auf ihren angestammten Sitzplatz in der Swiss Life Hall bis Mittwoch, 26. September. Danach gehen auch diese Tickets in den freien Verkauf.„Wir hoffen bei diesem Spiel auf eine lautstarke Unterstützung durch unsere Fans, denn wir wollen dem Final Four erneut einen Schritt näher kommen“, sagt der sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen.