RECKEN laden zum öffentlichen Training

Die Fans der TSV Hannover-Burgdorf haben am vorletzten Tag der Sommerferien in Niedersachsen die Möglichkeit, ihre Schützlinge hautnah bei der Arbeit zu beobachten. DIE RECKEN werden am kommenden Dienstag, den 7. August ab 15.30 Uhr öffentlich in der Trainingshalle der Gudrun-Pausewang-Schule trainieren. Der Eintritt ist selbstverständlich kostenlos. „Im letzten Jahr ist dieser wichtige Termin aufgrund der Renovierungsarbeiten in der Halle leider ausgefallen, daher sind wir sehr froh, dass es in dieser Vorbereitung wieder ein öffentliches Training gibt“, erklärt Sven-Sören Christophersen.

Öffentliches Training im Überblick:

Datum: 7.8.18 ; Zeit: 15.30 Uhr; Ort: Gudrun-Pausewang-Schule, Grünewaldstraße 1 in Burgdorf

Autogramme, Gespräche und Dauerkarten

Neben der rund 90-minütigen Übungseinheit, für die sich Trainer Carlos Ortega mit Sicherheit ein besonders abwechslungsreiches Programm einfallen lässt, werden Kapitän Kai Häfner und Co. im Anschluss auf Tuchfühlung zu ihren Fans gehen. Neben Autogrammen von Niedersachsens Spitzenhandballern können alle RECKEN-Fans bei Kaltgetränken und Grillangebot ins Gespräch mit den RECKEN-Profis kommen. Zudem können am Ticketinfostand die bestellten Dauerkarten für die zehnte RECKEN-Saison in der stärksten Liga der Welt abgeholt werden.