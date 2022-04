Rock’n’Roll und mehr

Umfangreiches Tanzangebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Für den Mai und Juni bietet der Rock'n'Roll und Boogie-Woogie-Club Albatros Langenhagen im Sparta Langenhagen allen Interessierten wieder die Möglichkeit, die verschiedenen Tanzangebote des Clubs für 4 Wochen kostenlos und unverbindlich auszuprobieren.Zum Angebot für Kinder und Jugendliche gehört der sportliche Rock’n’Roll als Paartanz und Rock’n’Roll Showtanz sowie Musicaltanz für Einzelpersonen.Das Angebot für „ältere“ Jugendliche und Erwachsene bietet den sportlichen Rock’n’Roll, Lindy Hop, und Boogie-Woogie als Paartanz und Rock’n’Roll Showtanz sowie Musicaltanz für Einzelpersonen. Die Schnupperstunden starten ab dem 18. Mai und finden immer mittwochs und donnerstags statt.Um möglichst vielen Interessierten die Teilnahme zu ermöglichen, werden die Tage und Zeiten nach einer Anmeldung per Mail oder WhatsApp individuell abgestimmt. Außerdem besteht auch die Möglichkeit sich als Gruppe anzumelden.Das Trainingläuft nach den aktuellen Corona-Richtlinien für den Sportbetrieb durchgeführt. Um die entsprechenden Informationen an die Teilnehmer weiterzugeben, ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich.Die Schnupperkurse des Rock’n’Roll Club Allbatros finden im Gymnastiksaal der „neuen“ Sporthalle an der Konrad-Adenauer-Straße 25 in Langenhagen statt. Bitte bequeme Kleidung und Turnschuhe mitbringen.Interessierte können sich bei Michael Höhne unter der Telefonnummer (0171) 3 24 80 21, oder E-Mail Adresse michael.hoehne@ymail.com informieren. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich.