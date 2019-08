Roswitha Ebel siegte

SCL-Triathleten beim Celler-Triathlon

Für drei Athleten des SCL ging es jetzt zum Celler-Triathlon. Das Wetter war traumhaft schön. Ideal für eine Triathlon-Veranstaltung. Geschwommen wurde 600 Meter mit der Strömung in der sonst sehr frischen Aller. Nach dem Wechsel aufs Rad wurde ein schneller Rundkurs mit einem Wendepunkt durchfahren. Anschließend ging es auf die sieben Kilometer lange Laufstrecke, bevor man auf die Zielgerade ins Stadion einbog. Roswitha Ebel gewann die Altersklasse TW55 in 1:48:48 Stunde. Insgesamt ist das der 266. Rang. Raimund Schultz war wieder dabei und wurde Zweiter seiner Altersklasse in 1:38:32 Stunde (Rang: 148). Peter Hippler wurde Zehnter seiner Altersklasse und finishte in 1:51:33 Stunde (Rang: 289).