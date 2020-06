Routinier und Publikumsliebling bleibt beim TSV Havelse

Alexander Dlugaiczyk verlängert Vertrag

Beim TSV Havelse schreitet die Kaderplanung für die kommende Saisonweitervoran. Torwart Alexander Dlugaiczyk hat seinen zum Sommer auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2022verlängert. Der37-Jährige spielte bereits von 2007 bis 2009 und von 2014 bis 2017 für den TSV. Seit 2018 ist er zurückan der Hannoverschen Straße und geht ab Sommer in seine insgesamt achte Spielzeit für dieHavelser.Zitat Alexander Dlugaiczyk:„Ich freue mich über das mir entgegengebrachte Vertrauenund darauf, weiter Teil der TSV-Familie zu sein. Der TSV ist fürmich die Nummer eins in der Region und entwickelt sich stets weiter. Ich fühle mich hier sehr wohl und freue mich weiter Teil der Mannschaft zu sein, die ja auch zu einem großen Teil zusammenbleibt. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind und unsere Ziele erreichen. Ich hoffe, dasswir bald wieder in Havelse auf dem Platz stehen können!“Zitat Jan Zimmermann, Sportlicher Leiter und Cheftrainer:„Dass Alex beim TSV Havelse bleibt, ist keine große Überraschung. Er identifiziert sich absolut mit der Mannschaft und dem Verein! Er ist in der Kabine, auf demTrainingsplatz und auch außerhalb ein wichtiger Faktor fürdie Mannschaft. Er hat aber auch sportlichin derletzten Saisongezeigt,dass wir uns immer auf ihn verlassen können.“