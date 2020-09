RVL richtete Lehrgang im Springreiten aus

Reiter aus der ganzen Region dabei

Am vergangenen Wochenende fand auf dem Vereinsgelände des Reitervereins Langenhagen ein Springlehrgang unter einem neuen Trainer statt. Zwei Tage konnten die Reiter unter der Anleitung von Andreas Kiesel trainieren. Geplant hat den Lehrgang der Sportwart Springen Larissa Lange. Zusätzlich zu den eigenen Vereinsmitgliedern haben viele externe Reiter aus den Nachbarvereinen und dem Umland am Lehrgang teilgenommen. Die großzügigen Platzverhältnisse locken Reiter aus der ganzen Region beim RVL zu trainieren. Auf dem großen Springplatz wurde ein abwechslungsreicher Parcours zur Verfügung gestellt. Die Reiter wurden in 3er Gruppen nach Leistungsstand vom Anfänger bis zum Reiter in der Klasse M eingeteilt. So war es möglich, die Trainingsstunden individuell an den Leistungsstand eines jeden Reiter und seines Pferdes anzupassen. Andreas Kiesel gelang es, mit viel motivierender Ansprache den Nachwuchs an das Springreiten heranzuführen. Die fortgeschrittenen Reiter unterstützte er ebenso bei ihrem persönlichen Trainingserfolg. Es sind weitere Lehrgänge für das nächste Jahr geplant. Dieses Mal hatten nur wenige Zuschauer die Möglichkeit, spannende Parcoursritte zu sehen. Im nächsten Jahr kann hoffentlich auch wieder eine umfangreiche Verpflegung und reiterliche Geselligkeit angeboten werden.