MTB-Baskets-Sommercamp am 6. und 7. Juli

Bald ist es soweit und das zweite MTB-Baskets-Sommercamp für Kinder im Alter zwischen sieben bis 14 Jahren findet statt. Wer sich noch nicht angemeldet hat und Lust auf zwei Tage volle Dröhnung Basketball hat, kann sich noch schnell Plätze sichern! Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener jeder ist willkommen!Wann: Sonnabend, 6. Juli, und Sonntag, 7. Juli, 10 bis 17 UhrWer: Mädchen und Jungen, sieben bis 14 JahreWo: SC Langenhagen Sporthalle, Leibnizstraße 54, 30853 LangenhagenKosten: 60 Euro inklusive Mittagessen und CampshirtBei Interesse die Anmeldung einfach mit Name, Geschlecht, Geburtsdatum, Telefon, E-Mail, Straße und Hausnummer, Postleitzahl / Wohnort, T-Shirt Größe (XS bis 3XL) und Besonderheiten (Medikamente, Vegetarier und so weiter) per Mail an info@baskets-hannover.de schicken.