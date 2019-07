Schnellste Schwimmer gesucht

Langenhagen (ok). Wer schwimmt in Langenhagen am schnellsten? Diese Frage soll am Sonntag, 18.August, in der Langenhagener Wasserwelt beantwortet werden. Mitmachen können bei den Stadtmeisterschaften – die erste seit sechs Jahren – alle Langenhagenerinnen und Langenhagener sowie die Mitglieder der Vereine mit Schwimmsport. Das sind die Mitgliedsvereine der SGS Langenhagen, der RSG Langenhagen sowie der DLRG-Ortsgruppen aus Langenhagen und Krähenwinkel. Sowohl für Teilnehmer als auch für die Zuschauer ist der Zutritt zur Veranstaltung kostenlos. Für leibliche Wohl sowie Spiel und Spaß im Außenbereich der Wasserwelt ist gesorgt. Einlass und Einschwimmen ist um 10 Uhr, der Wettkampfbeginn ist um 11 Uhr. Gegen 15.30 Uhr findet die Siegerehrung mit vielen Überraschungen statt. Meldungen und nähere Infos auf der Homepage unter www.sgs-langenhagen.de/Stadtmeisterschaften.