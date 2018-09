Schnuppertraining

Kostenlos Handball spielen

In den Herbstferien bietet die Handball-Spielgemeinschaft Langenhagen die Möglichkeit, kostenlos an einem Handball-Schnupper-Training teilzunehmen. Das Training findet jeweils dienstags am 2. und 9. Oktober in der SCL-Sporthalle, Leibnizstraße 52 in Langenhagen statt. Eingeladen sind Mädchen und Jungen der Minis (Jahrgänge 2010 bis 2012) von 16 bis 17 Uhr, die E-Jugend (Jahrgänge 2009 und 2008) trifft sich von 17 bis 18 Uhr. Mitzubringen sind nur Sportsachen und eine gefüllte Trinkflasche. Vorab-Infos gibt es bei Bedarf unter Telefon (05 11) 77 48 08.