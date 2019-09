Langenhagener Teams in Kreisliga

(ok). Schützenfest an der Emil-Berliner-Straße: Mit 4:5 unterlag die DJK Sparta dem TuS Kleefeld in der Staffel vier der Fußball-Kreisliga. Sparta hat jetzt am Sonntag, 8. September, ein weiteres Heimspiel, trifft auf BV Werder Hannover. Beginn ist um 15 Uhr. Zeitgleich trifft der TuS Kleefeld auf den TSV Godshorn II. Die Landesliga-Reserve spielte zuletzt beim TuS Mecklenheide 1:1. Bereits am Sonnabend, 7. September, um 15 Uhr spielt der TSV KK II gegen SG von 1874 Hannover, nachdem es jüngst eine 1:3-Heimpleite gegen den TSV Kirchrode gab. In der Kreisliga-Staffel zwei setzte sich der MTV Engelbostel-Schulenburg mit 3:1 beim TuS Gümmer durch. Am Sonntag, 8. September, um 15 Uhr geht es dann gegen Lohnde 96.