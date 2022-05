Schustereit für Mohs

(ok). Trainerwechsel in Godshorn: Niklas Mohs - seit viereinhalb Jahren beim TSV am Spielplatzweg - hat seinen Vertrag nicht verlängert. Nach Angaben des Vereins hätte es aber ohnehin keine weitere Zusammenarbeit gegeben. Sein Nachfolger ist Guido Schustereit, der schon einmal für die Godshorner an der Seitenlinie stand.