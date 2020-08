Schwachstelle unter den Körben schließen

Kompakter Center für die MTB Baskets

Der Brite Theo Turner verstärkt die MTB Baskets in der Saison 2020/2021 unter den Brettern. In der vergangenen Saison lief der 2,13 Meter große Center für die Löwen Erfurt in der zweiten BasketballBundesliga –Pro B auf. Mit ihm soll die Schwachstelle unter den Körben geschlossen werden. In der Pro B sammelte er in 20 Minuten durchschnittlich fast neunRebounds pro Spiel. Ein Vorteil ist, dass Theo bereits Erfahrungen in Deutschland in der Regionalliga und der Pro Bgesammelt hat und damit eine kurze Eingewöhnungszeit benötigen wird. MTB-Coach Benjamin Travnizekfreut sich auf seinen neuen Center:„Theo bringt alles mit, was wir auf dieser Position gesucht haben. Er hat einen kompakten Körper und kann diesen auch einsetzen. Insbesondere sein Rebounding und das Finishen am Korb haben uns absolut überzeugt. Abgerundet wird das Gesamtbild von einigen Gesprächen, in denen er einen exzellenten Eindruck hinterlassen hat, so dass wir wirklich begeistert sind, ihn in der kommenden Saison im Team und in Hannover zu begrüßen.“