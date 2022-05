Sechs schöne Tore- sechs starke Schützen

Aufstiegsrunde: TSV KK besiegt den VfR Evesen und will nun ins Pokalfinale

Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide hat in der Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga den zweiten Sieg in Folge eingefahren. Am heimischen Waldsee besiegten die Krähen den VfR Evesen mit 6:2.Die Gäste aus dem Stadtteil von Bückeburg waren als Tabellenletzter angereist, hatten sich jedoch in der Vorwoche mit ihrem ersten Sieg in dieser Runde Selbstvertrauen für die Partie in Krähenwinkel verschafft. Und tatsächlich hatte der VfR in der Anfangsphase auch mehr vom Spiel. Der Führungstreffer fiel dann indes auf der anderen Seite. Marcel Kunstmann war im Strafraum von Gästetorhüter Christian Förster zu Fall gebracht worden, und Lukas Schorler verwertete den fälligen Elfmeter mit einem sehenswerten Lupfer. Dennoch änderte sich zunächst nichts daran, dass Evesen mehr Spielanteile hatte. Im Abschluss blieben die Gäste jedoch komplett harmlos. Anders der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide, der sich an diesem Sonntag äußerst effektiv zeigte. Zudem schafften es die Krähen, Ballverluste der Eveser umgehend für sich zu nutzen. So etwa beim 2:0, als das Leder zu Felipe-Marcel Böttcher kam, dessen genaue Rechtsflanke von Maximilian König hinter die Torlinie befördert wurde. Mit einem platzierten Schuss von der rechten Seite sorgte Böttcher dann selbst für den Halbzeitstand von 3:0.Nach dem Seitenwechsel wurden die Krähen immer stärker, während Evesen das Niveau der ersten Halbzeit nicht mehr erreichte. Nach einem weiten Einwurf von Tim Hübner legte Tom Selzam zu Marcel Kunstmann ab, der den Kasten knapp verfehlte. Kurz darauf spielte Hübner einen Traumpass quer über den Platz zu Kunstmann, der den Ball zu Marlon Pickert verlängerte. Im letzten Moment konnte Evesens Verteidiger Danny Odoy ein weiteres Gegentor verhindern. Doch die daraus resultierende Ecke brachte schließlich das 4:0. Den Eckstoß von Lukas Schorler von der rechten Seite köpfte Kunstmann ein. Damit hatten die Rot-Blauen noch nicht genug. Von der Seitenlinie kam die Anweisung an die Mannschaft, weiter nach vorne zu spielen. Und das Team tat, was man ihm auftrug. Für das 5:0 zeichnete Christopher Marre verantwortlich. Er schoss souverän aus halblinker Position ein. Der VfR Evesen wirkte in dieser Phase fast überfordert. Immerhin rafften sich die Gäste noch einmal auf und kamen durch Caglayan Tunc zum Anschlusstreffer. Patrick Schuder stellte den alten Abstand wieder her, als er ein schönes Zuspiel von Pickert aufnahm und daraufhin einen Alleingang gekonnt abschloss. Evesens Bennett Heine brachte sein Team schließlich noch einmal auf die Anzeigetafel.Am Ende stand ein ungefährdeter und souveräner 6:2-Erfolg, der durch sechs verschiedene Torschützen herausgeschossen wurde. Evesen hatte durchaus Abschlüsse, blieb jedoch lange völlig harmlos und kam erst zu Treffern, als die Krähen einen Gang herausgenommen hatten. Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide liegt nun zwei Spieltage vor dem Ende der Aufstiegsrunde vier Punkte hinter Spitzenreiter TSV Pattensen. Am nächsten Spieltag kommt es dann zum direkten Duell mit den Pattensern. Sollten die Krähen dort gewinnen, würden sie auf einen Punkt heranrücken und könnten für den letzten Spieltag, an dem sie den STK Eilvese empfangen, einen Schlussakkord voller Hochspannung und einem vollen Haus herbeiführen.Doch zunächst gilt alle Konzentration dem Wettbewerb um den Bezirkspokal. Die Rot-Blauen stehen im Halbfinale. Dort treten sie am Sonnabend, 28. Mai, um 17 Uhr beim SVBE Steimbke an. Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide will unbedingt das Endspiel erreichen und hofft darauf, von möglichst vielen Anhängern unterstützt zu werden.Mannschaft: Pigors, Marre (ab 76.Dosch), König, Pickert, Hübner (ab 71.Calò), Malarowski, Schorler, Roß, Selzam, Kunstmann (ab 82.Schuder), Böttcher (ab 69.Owusu) Trainer: Preuß Tore: 11.1:0 FE Lukas Schorler, 25.2:0 Maximilian König, 34.3:0 Felipe-Marcel Böttcher, 64.4:0 Marcel Kunstmann, 68.5:0 Christopher Marre, 85.5:1 Caglayan Tunc, 87.6:1 Patrick Schuder, 89.6:2 Bennett Heine