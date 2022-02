Sehr knappe Entscheidung im Derby

MTV-Tennis-Damen 40 steigen in die Verbandklasse auf

Die Tennis-Damen 40 des MTV Engelbostel-Schulenburg haben erstmalig an der Punktspiel- Winter-Hallensaison teilgenommen und sind sofort auf in die Verbandsklasse aufgestiegen. Die Mannschaft, bestehend aus den Spielerinnen Brigitte Graubohm, Katja Buttgereit, Katja Gläsker, Sandra Knauer und Regina Reimers-Schlichte, hat sich nach dem Aufstieg in die Landesliga im Sommer gedacht: „Wir bleiben auch im Winter aktiv und melden uns bei den Winterpunktspielen an“. Ihrem Wunsch, auf Grund ihrer Leistungen im Sommer (Landesliga) gleich in eine höhere Spielklasse eingestuft zu werden, wurde nicht stattgegeben und so mussten sie in der Bezirksklasse starten. Aber vorab gesagt, auch hier wurde es am Ende noch äußerst spannend. Das Entscheidungsspiel gegen einen starken Rivalen, den Nachbarverein TC Godshorn, verlief sehr, sehr knapp.Drei Auswärtsspiele noch im November, Dezember Ende Januar, und zwei Heimspiele im Tennis-Center Stelingen waren die Herausforderungen für die fünf Spielerinnen. In Bad Münder, in Neustadt und auch beim SG Rodenberg gab es schnelle Spiele und drei hohe Siege, jeweils 6:0 und 5:1 für die MTV-Damen. Das Heimspiel gegen Berenbostel war ein glattes 6:0. Nach diesen Erfolgen stand für die Frauen das Ziel fest: Aufstieg!Jetzt musste allerdings der Mitfavorit TC Godshorn bezwungen werden. Das Entscheidungsspiel fand am letzten Punkspieltag, dem 29.Januar statt. Und es war, wie schon gesagt, spannend bis zum Schluss! Wieder einmal mussten die Doppel die Entscheidung bringen. Brigitte Graubohm und Regina Reimwers-Schlichte gewannen ihre Einzel klar, bei Sandra Knauer und Katja Buttgereit wurden die Partien erst im Match-Tiebreak zu Gunsten von Godshorn entschieden. Auch Godshorn hatte natürlich Aufstiegs Ambitionen, aber sie brauchten noch einen Sieg, während dem MTV ein Unentschieden reichte. Knapp hat das erste MTV-Doppel Sandra Knauer und Brigitte Graubohm gegen die Godshorner mit 6:7 und 6:7 verloren, aber das zweite Doppel mit Katja Gläsker und Regina Reimers-Schlichtehat mit 6:4 und 6:4 den dringend benötigten dritten Punkt geholt. Damit sind die fünf MTV-Damen 40 in die Verbandsklasse aufgestiegen.