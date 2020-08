Seit gestern wird wieder gedartet

MTV Engelbostel/Schulenburg sucht noch Darter

Engelbostel/Schulenburg. Hat auch Euch das Fieber gepackt? Lassen Zahlen wie „501“ und „180“ Eure Herzen höher schlagen? Feiert Ihr am Jahresende nicht nur Weihnachten und Silvester, sondern am Meisten die Darts WM? Mit diesen Fragen appelliert der MTV Engelboste-Schulenburg an potenzielle Darter. Sie sind eingeladen, zum Schnupperdarten in der Sportgaststätte des MTV Engelbostel/Schulenburg, Stadtweg 43, vorbeizukommen. Bis zum 2. Oktober diesen Jahres ist Schnuppern angesagt und alle Interessierten Dart-Spieler können freitags ab 18 Uhr trainieren ohne im Verein zu sein. Für Fragen steht Daniel Laas (unter Telefon (1511) 0 84 73 99 oder per E-Mail an dlaas@MTV-Engelbostel-Schulenburg.de zur Verfügung. Vorübergehend gilt es die Übergangs- und Hygieneregel des Deutschen Dart- Verbandes einzuhalten. Darüber hinaus wird der Mehrzweckraum offen sein, damit dort alle anderen Spieler auf ihren nächsten Einsatz warten können.