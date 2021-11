SGS Langenhagen erfolgreich

Mehrfache Landesjahrgangsmeister

Am vergangenen Wochenende fanden die Landesjahrgangsmeisterschaften im Schwimmen auf der Kurzbahn (25m) für die männlichen Jahrgänge 2008-2011 und die weiblichen Jahrgänge 2009-2011 im Stadionbad in Hannover statt. Von der SGS Langenhagen konnten sich 8 Kinder für eine Teilnahme qualifizieren. Somit traten diese hochmotiviert an zwei Wettkampftagen im Stadionbad an, um Bestzeiten aufzustellen, persönliche Rekorde einzustellen, Medaillen, Titel und Erfahrungen zu sammeln. So konnten insgesamt acht Goldmedaillen, sechs Silber- und vier Bronzemedaillen erschwommen werden. Während Leon-Maurice Waldeck (2008) erfolgreich seine Paradedisziplinen 400m Lagen sowie 400m und 200m Schmetterling gewann, konnte er sich über 100m Schmetterling sogar einen Platz im offenen Finale sichern und dieses als Sieger verlassen. Vereinskollege Tim Blichenberg (2008) schlug in 200m Lagen und 200m Brust als Schnellster an und konnte zudem in 100m Brust und 100m Lagen im offenen Finale auf dem ersten Platz landen. Außerdem verließ er das offene Finale über 50m Brust und 50m Schmetterling jeweils als zweitschnellster Schwimmer. Beide Sportler sind somit mehrfache Landesjahrgangsmeister. Der jüngste männliche Starter, Lennart Flemming (2010), freute sich bei acht Starts an den beiden Wettkampftagen über fünf Silber- (jeweils 50m Schmetterling, Brust, Rücken und Freistil) und drei Bronzemedaillen (200m Lagen, je 100m Freistil und Brust). Samuel Hauptmeier (2008) konnte eine neue persönliche Bestleistung über 100m Brust, genauso wie Hanna Vogel (2010) über 50m und 200m Freistil erreichen. Sari Lina Niemeck (2009) sammelte bei fünf Starts gleich vier persönliche Bestleistungen, ähnlich wie Vereinskameradin Jette Neubauer (2009), die bei acht Starts zudem noch drei mal unter den Top Ten landen konnte. Auch Andrea Albrecht (2009) ging über 50m Brust für die SGS an den Start und komplettierte das erfolgreiche Team der SGS bei diesen hochrangig besetzten Meisterschaften.Am kommenden Wochenende finden die Landeskurzbahnmeisterschaften für die älteren Jahrgänge im Stadionbad in Hannover statt.