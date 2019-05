Souveräne Kämpfe

Mia und Mark Gallinat erfolgreich

Jetzt fand in Isenbüttel die Judo Landeseinzelmeisterschaft U15 statt.Aus Langenhagen startete das Geschwisterpaar Mia und Mark Gallinat (SV Nienhagen). Mark gelang mit zwei vorzeitig gewonnenen Kämpfen der Poolsieg und somit der Einzug ins Viertelfinale. Hier setzte er sich nicht durch, gewann aber sicher den Kampf um Platz fünf.Mia gewann sehr souverän drei Kämpfe nacheinander, den zweiten sogar nach fünf Sekunden. Im Finale musste sie über die volle Kampfzeit gehen und verlor unglücklich mit einem Waza-ari (kleine Wertung). Sie holte sich verdient die Silbermedaille.Somit haben sich beide für die Norddeutsche Einzelmeisterschaft am 23. Juni in Bremen qualifiziert.