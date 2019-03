Dritter Godshorner Löwen Cup am 30. und 31. März

Am Sonnabend, 30., und Sonntag, 31. März, findet in der Turnhalle der IGS Langenhagen, Konrad-Adenauer-Straße 21 bis 23, der dritte Godshorner Löwen Cup statt. Judoka jeder Altersklasse kämpfen hier um die begehrten Pokale. Am Sonnabend gegen 10 Uhr starten die Jüngsten in der U12, für die das Turnier als Landessichtungsturnier ausgeschrieben ist. Gegen Mittag kämpfen die Größeren der U18, am Sonntag ab 10 Uhr die Jugend der U15 und im Anschluss die Männer und Frauen. Es werden spannende Kämpfe erwartet. Auch aus den eigenen Reihen sind viele Judoka am Start. Interessierte sind herzlich eingeladen zum Zuschauen. Der Eintritt ist frei! Es gibt ein reichhaltiges Kuchenbuffet, Gegrilltes und Getränke. Außerdem eine große Tombola mit attraktiven Preisen. Der Judo-Club Godshorn freut sich auf seine Gäste.