Spannendes Finale beim Edeka Zegarek Cup 2019

Am vergangenen Sonntag wurde der fünfte Edeka Zegarek Cup in der Sporthalle Kaltenweide ausgerichtet. Die Fußballer vom TSV Godshorn der 2. D-Jugend hatten zum Hallenturnier eingeladen. Das Turnier wurde mit zehn Mannschaften bestritten und es wurden alle Platzierungen ausgespielt. Es wurden viele Spannende und torreiche Spiele ausgetragen, dies wurde mit dem Finale der JSG Neuwarmbüchen/Kirchhorst gegen Spvg. Niedersachsen Döhren gekrönt. Die Döhrender siegten im Finale mit 3:1 und wurden somit Sieger des Turniers. Das Turnier war ein voller Erfolg, dies lag an der guten Organisation und Durchführung sowie auch den tollen Preisen bei der Tombola. Das Turnier wird im nächsten Jahr wieder stattfinden und der TSV Godshorn freut sich auf den Edeka Zegarek Cup 2020.

Die Platzierungen: 1. Platz Spvg. Niedersachsen Döhren, 2. JSG Neuwarmbüchen Kirchhorst, 3. SG Blaues Wunder, 4. TSV Stelingen, 5. VFL Eintracht Hannover, 6. TSV Godshorn, 7. TuS Altwarmbüchen, 8. SG v. 1874 Hannover, 9. MTV Engelbostel-Schulenburg, 10. SC Wedemark.