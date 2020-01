Spannung auf dem Hallenboden

19. Januar: VPV Versicherungen Cup in die RKS-Sporthalle

Wenn am Sonntag, 19. Januar, um 10 Uhr der Anpfiff zum zehnten VPV Versicherungen Turnier in der Robert-Koch-Sporthalle an der Rathenaustraße ertönt, sind alle Vorbereitungen bereits getroffen. Neben einem interessanten Teilnehmerfeld sollen auch die Rahmenbedingungen passen. Hierzu hat der Förderverein wieder sein Team am Start und wird die sicherlich zahlreichen Zuschauer mit Speisen und Getränken versorgen.Spannend soll es auf dem Hallenboden zugehen. Neben den Landesligisten des TSV KK und den Gastgebern vom TSV Godshorn sind Mannschaften aus der Bezirks- und Kreisliga am Start.Nach der Vorrunde geht es mit den Viertelfinalspielen in die K.o.-Runde und gegen 16 Uhr steigt das Finale der zehnten Auflage des VPV Versicherungen Cups.Der Pokalverteidiger 1.FC Germania Egestorf/Langreder ist dieses Jahr nicht am Start. Als Favoriten gelten sicherlich die Nachbarn vom TSV KK.Bereits am Vortag bestreitet der TSV Godshorn an selber Stelle sein vereinsinternes Turnier.Ab 11 Uhr steht dann der Spaß und die Gemeinschaft im Vordergrund, wenn Jung und Alt aufeinander treffen. Neben fußballerischem Können benötigen die Mannschaften aber auch Glück um am Ende den Wanderpokal zu gewinnen.