Spannung vorprogrammiert

Tischtennis: Spitzenspiel der MTV-Damen

(ok). Das Duell könnte schon vorentscheidend in Sachen Mieisterschaft in der Tischtennis-Regionalliga der Damen sein. Das Team des MTV Engelbostel-Schulenburg, das von Stephan Hartung trainiert wird, trifft am Sonnabend, 12. Februar, ab 15.30 Uhr auf die Mannschaft des SV Friedrichsgabe. Erster gegen Zweiter, wobei die Gäste aus dem Stadtteil der schleswig-holsteinischen Stadt Norderstedt nur einen Punkt hinter den Engelbostelerinnen liegen. Spannung ist in der Sporthalle der Grundschule am Klusmoor also durchaus vorprogrammiert. Im Hinspiel kassierten die MTV-Damen beim 3:7 ihre bislang einzige Saisonniederlage. Damals fehlte die Nummer eins des MTV, Veronika Hud, weil sie für die ukrainische Nationalmannschaft für die Europameisterschaft nominiert war. Dann als Ersatzspielerin letztendlich aber doch nicht zum Einsatz kam. Verschoben werden konnte die Begegnung nicht, da es sich nicht um eine deutsche Spielerin handelt. "Das ist mehr als dumm gelaufen", ärgert sich Stephan Hartung noch heute. Umso mehr hofft der Coach, dass das Glück dieses Mal eher auf Seiten der Engelbostelerinnen ist, alle bis zum Wochenende gesund bleiben und Corona ihnen keinen Strich durch die Rechnung macht. Zuschauer sind zu diesem Spiel bei freiem Eintritt herzlich wllkommen. Es gilt die 2G-Regel, und das Tragen einer FFP2-Maske ist in der Sporthalle Pflicht.