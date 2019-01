Sparta mit zwei Vertretungen am Start

Hallenfrühjahrsturnier steigt am Sonnabend ab 15 Uhr

(ok). Das große Hallenfrühjahrsturnier des DJK Sparta Langenhagan, ein Turnier der Kategorie Bronze, beginnt am Sonnabend, 19. Januar, in der Sporthalle der Robert-Koch-Realschule. Gespielt wird einmal eine Viertelstunde, zwischen den Spielen ist immer eine Minute Pause. Am Start sind DJK Sparta Langenhagen, SC Ayyildiz, TSV Fortuna Sachsenross, SV Kleeblatt Stöcken und TSV Mariensee in der Gruppe A sowie TSV Berenbostel, TSV Godshorn, SF Anderten, die A-Jugend des TSV Havelse und die zweite Herren des DJK Sparta in der Gruppe B. Die zweite Vertretung der DJK Sparta springt für den FC Springe ein, der abgesagt hat. Ab 17.12 Uhr wird der Gewinner des Turmiers ermttelt.