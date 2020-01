Spielstarke Teams sind dabei

Zwei starke Turniere beim TSV Godshorn

Der TSV Godshorn richtet am Wochenende Sonnabend, 1., und Sonntag, 2. Februar, zwei starke Turniere aus. Am Sonnabend beginnt es mit den E-Junioren, die um den Pokal des IC-L Cup 2020 spielen. Am Sonntag spielen die D-Junioren um den Edeka Zegarek Cup 2020. Beide Turniere sind identisch ausgerichtet, vormittags wird von 9.30 Uhr bis 13 Uhr mit sechs mittelstarken Mannschaften um den Turniersieg gespielt. Im Anschluss spielen sechs spielstarke Mannschaften von 14 bis 17.30 Uhr um den ersten Platz. Gespielt wird in der Sporthalle der Grundschule Kaltenweide in der Zellerie 4. Abgerundet werden die Turniere mit einer Tombola und einen großem Buffet. Die Turniere sind sehr gut besetzt, sodass man bestimmt gute und attraktive Spiele sehen wird. Folgende Mannschaften spielen am 1. Februar vormittags: SC Langenhagen, FC Lehrte, JSG Lindhorst, Eintracht Hannover, TSV Krähenwinkel Kaltenweide und dem TSV Godshorn. Nachmittags spielen folgende Mannschaften: HSC Hannover, TSV Berenbostel, SG Bennigsen Bredenbeck, VfB Hannover/ Wülfel, TSV Krähenwinkel Kaltenweide und dem TSV GodshornFolgende Mannschaften spielen bei den D-Junioren am Sonntag 02.02.2020 vormittags um den Turniersieg: TuS Altwarmbüchen, Spvg Niedersachsen Döhren, VFL Eintracht Hannover, SF Anderten, Fortuna Sachsenroß und dem TSV Godshorn. Nachmittags spielen folgende Mannschaften: TuS Altwarmbüchen, Spvg Niedersachsen Döhren, HSC Hannover, OSV Hannover, TSV Bemerode und dem TSV Godshorn.