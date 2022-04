Sportabzeichen beim SCL

Start der Abnahmen ist am 11. Mai

(ok). Die Sportabzeichensaison beim SC Langenhagen beginnt am 11. Mai und endet am 9. Oktober. Die Abnahmen finden auf dem Schulsportplatz des Schulzentrums statt, der Hochsprung wird nach Absprache auf der SCL-Sportanlage abgenommen. Leichtathletik ist immer sonnabends um 14 Uhr und zwar am 21. Mai, 4. und 25. Juni, 27. August, 17. September und 8. Oktober. Die Mittwochstermine sind um 18 Uhr und zwar am 11. Mai, 8. Juni, 6. und 13. Juli, 7. und 28. September und 5. Oktober. Für das Radfahren ist der Treffpunkt am Rehkamp bei UPS, das Ziel ist in der Gaußstraße, Eingangstor Bahlsen. Um 8.30 Uhr ist der Start für die Kurzstrecke 200 Meter, Start für die 20 Kilometer ist um 9 Uhr. Eintragen in die Startliste für die 20 Kilometer ist um 8.45 Uhr. Termine: sonntags 22. Mai, 12. Juni, 3. Juli, 4. und 25. September und 9. Oktober. Für die SCL-Jugend ist ein Abnahmetermin im Juni 2022 vorgesehen,. Infos im Informationsheft, das am SCL-Sportplatz ausliegt, oder im Internet unter www.deutsches-sportabzeichen.de. Sonder-Abnahmetermine für Gruppeh mit mehr als zehn Personen nach Absprache mit Dieter Schnuer unter den Telefonnummern (0511) 7 24 46 35 oder (0152) 29 87 12 10 oder per E-Mail dieschn@arcor.de. Die Sportabzeichen-Verleihung findet am Mittwoch, 9. November, ab 18 Uhr im SCL-Clubheim statt.