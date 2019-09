Stadtderby am Mittwochabend

Fußball-Kreisliga: Spiel in Godshorn abgebrochen

(ok). Fußball-Kreisliga, Staffel vier: Die Gäste aus Limmer waren nur zu acht angereist, zwei Spieler verletzten sich noch während des Matches beim TSV Godshorn II. Der Schiedsrichter bracht die Partie deshalb nach 45 Minuten beim Stande von 6:0 für die Gastgeber ab, die damit Tabellenführer bleiben. Ausgefallen ist die Begegnung der DJK Sparta Langenhagen beim SV Linden 07. Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide trennte sich vom TuS Kleefeld mit 2:2. Schon am Mittwochabend um 19 Uhr trifft der TSV Godshorn II im Stadtderby auf die Landesliga-Reserve des TSV KK. DJK Sparta Langenhagen II tritt am Donnerstag, 3. Oktober, um 15 Uhr beim SC Ayyildiz an. In der Staffel zwei trifft der MTV Engelbostel/Schulenburg nach dem 2:1 beim SC Türkay Sport Garbsen jetzt am Donnerstag, 3. Oktober, um 15 Uhr im Nachbarschaftsduell am Stadtweg auf den SV Resse.