Stadtderby am Sonnabend

Erfolgreiches Wochenende für Kreisligisten

(ok). Drei hohe Siege und ein Unentschieden: Die Langenhagener Vertreter in den Fußball-Kreisligen zwei und vier haben ein erfolgreiches Wochenende hinter sich. In der Staffel zwei schlug der MTV Engelbostel-Schulenburg Lohnde 96 mit 4:1. In der Staffel vier spielte DJK Sparta Langenhagen gegen SV Werder Hannover mit 5:1; die Reserve des TSV Godshorn setzte sich mit dem gleichen Ergebnis beim TuS Kleefeld durch. Mit 1:1 trennte sich der TSV KK II von SG v. 1874 Hannover. Der MTV tritt am nächsten Sonntag, 15. September, 15 Uhr, beim TSV Berenbostel an. Der TSV Godshorn II trifft als Tabellenführer bereits am Sonnabend, 14. September, um 16 Uhr auf SV Kleeblatt Stöcken. Ab 15 Uhr steigt am Sonnabend das Stadtderby zwischen TSV KK II und DJK Sparta Langenhagen