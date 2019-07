Tablets und E-Paper

Langenhagen (ok). Wer die digitale Tageszeitung näher kennen lernen möchte, sollte am verkaufsoffenen Sonntag, 28. Juli, in die HAZ/NP/ECHO-Geschäftsstelle im CCL kommen. Dort stellt Trainer Lennart Küster in einstündigen Schnupperkursen die vielfältigen Möglichkeiten von Tablets der Marken Apple, Samsung und Huawei sowie die Funktionen und Vorteile des E-Paper-Angebots der HAZ und der Neuen Presse vor. Die Termine am Sonntag: 14 bis 15 Uhr und 16 bis 17 Uhr.