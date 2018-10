Tag der Amateure – der TSV KK ist dabei

Viele Aktionen beim wichtigen Landesligaspiel gegen Bad Pyrmont

Für den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide hat sich die Lage im Abstiegskampf der Landesliga Hannover bedrohlich zugespitzt. Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge ist die Mannschaft auf Platz 14 abgerutscht, der erste Nichtabstiegsplatz ist bereits fünf Punkte entfernt. Umso wichtiger ist das nun anstehende Heimspiel gegen die SpVgg Bad Pyrmont. Gegen das Team aus dem Weserbergland, das vom früheren deutschen Nationalspieler David Odonkor, einem der Helden des Sommermärchens von 2006, betreut wird, wollen die Krähen unbedingt die Trendwende einläuten. Die Rot-Blauen werden mit aller Macht versuchen, die so dringend benötigten Punkte einzufahren.Der Amateurfußball steht am nächsten Sonntag deutschlandweit im Blickpunkt. Unter Federführung des Magazins „11 Freunde“ wurde dieser 14. Oktober als „Tag der Amateure“ ausgerufen. Auch der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide beteiligt sich daran. Die Bundesliga ist spielfrei, das Länderspiel findet am Sonnabend statt. So hoffen die Krähen auf viele Zuschauer, die getreu dem Leitsatz „support your local team“ ihren Beitrag für einen erfolgreichen Tag leisten sollen. Es wird ein buntes Rahmenprogramm geben, und alle TSV-KK-Mitglieder, die in TSV-KK-Kleidung erscheinen, erhalten freien Eintritt. Das Spiel beginnt am Sonntag, 14. Oktober, um 15 Uhr. In der Halbzeitpause warten besondere Aktionen aus Spaß und Spannung. Unter anderem wird Bubblefußball in der Halbzeitpause präsentiert.