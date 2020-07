Testspiele

(ok). Fußball-Landesligist TSV Krähenwinkel/Kaltenweide testet am Mittwoch, 29. Juli, beim Regionalligisten TSV Havelse. Das Spiel findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Am Sonnabend, 1. August, ist beim Testspiel gegen Eintracht Norderstedt ab 14 Uhr wegen der Corona-Verordnung 170 Zuschauer auf Sitzplätzen zugelassen. Dder Eintritt ist kostenlos. Mehr zu den Anmeldemodalitäten im Vorfeld unter www.tsv-havelse.de.