Tim Hübner schießt Krähen zum Sieg

Aufstiegsrunde zur Oberliga: TSV KK besiegt den Tabellenführer

Es war der 7.November 2021. Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide hatte im Punktspiel der Fußball-Landesliga den TSV Wetschen zu Gast. Die Krähen legten einen guten Auftritt hin und besiegten das Team aus dem Kreis Diepholz mit 3:0. Für Wetschen sollte dies an diesem Tag die letzte Niederlage seit langer Zeit gewesen sein. Denn von da an haben die Blau-Gelben monatelang nicht mehr verloren, zogen in die Aufstiegsrunde zur Oberliga ein und lagen dort nach sechs Spieltagen an der Tabellenspitze - bis sie wieder an den Waldsee mussten. Dem TSV KK gelang es, die Wetscher Serie, die über ein halbes Jahr gehalten hatte, zu brechen. Und wieder hieß es am Ende 3:0 für Rot-Blau.Das Resultat war vollauf gerechfertigt, denn die Krähen dominierten die Partie kontinuierlich. So hatten sie auch die erste Torchance durch Marcel Kunstmann. Wetschen blieb tief in der eigenen Hälfte und schien darauf aus zu sein, auf Fehler des TSVKK zu lauern, um diese für sich auszunutzen. Diese Spielweise führte indes nicht zum gewünschten Effekt, denn die Krähen ließen sich kaum aus der Reserve locken. Zweimal näherte sich der TSV Wetschen dem Krähenwinkeler Strafraum an. Der Schusschance von Lennart Kruse und dem Kopfball von Ricardo Tenti fehlte es jedoch an der nötigen Präzision. Auf der anderen Seite hielt Gästetorhüter Kai Winkler sein Team bei einer Gelegenheit von Lukas Schorler im Spiel. Beim Spielstand von 0:0 wurden die Seiten gewechselt. Es mag sein, dass die Krähen mit dem Toreschießen bis zum Eintreffen ihres Trainers warten wollten. Pascal Preuß kam dann zum zweiten Durchgang von einer Familienfeier, setzte sich davon in Kenntnis, dass sein Co-Trainer Nils Poelmeyer die Mannschaft hervorragend eingestellt hatte und konnte sich anschließend über eine starke zweite Halbzeit der Seinen freuen.Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide erhöhte den Druck noch einmal um ein Vielfaches und kam schnell zu guten Gelegenheiten. Andrew Owusu hatte die erste Möglichkeit, ehe er eine gute Chance für Marlon Pickert einleitete. Dann rannte Pickert alleine in Richtung des gegnerisches Tores und kam dabei zu Fall. Sogleich setzten Rufe nach einer Roten Karte aufgrund einer Notbremse ein. Schiedsrichter Julian Eberhardt aus Hasede verzichtete auf etwaige Sanktionen. Lange hielten sich die Krähen indes nicht an der Szene auf, und der nächste Angriff brachte das überfällige Führungstor. Marlon Roß schlug eine maßgenaue Flanke von der rechten Seite in den Strafraum. Marcel Kunstmanns geschultes Auge erkannte, dass Tom Selzam besser postiert war. Kunstmann ließ den Ball durch, und Selzam schoss zum 1:0 ein. Mit einem Freistoß aus 18 Metern hätten sich die Gäste zurückmelden können. Ricardo Tentis Schuss ging links am Tor vorbei. Es sollte das letzte Mal sein, dass der TSV Wetschen, der mit nur zwölf Feldspielern auskommen musste, in Erscheinung trat. Von nun an spielte nur noch der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide. Und jetzt schlug die Stunde von Tim Hübner. Das Eigengewächs der Krähen war auf der rechten Seite nach vorne marschiert und hatte dann aus halbrechter Position zwei Optionen. Eine Flanke in den Strafraum war von einigen Anwesenden erwartet worden. Doch Hübner wählte Option Zwei, und schoss den Ball gleich selbst auf direktem Wege ins Tor. Einige Minuten später spielte sich die Szene derart identisch ab, dass sie fast als Blaupause hätte durchgehen können. Wieder brachte sich der Mann mit der Nummer 14 in eine Schussposition von halbrechts - und wieder brachte er den Ball an Kai Winkler vorbei hinter die Torlinie. Augenzwinkernd hieß es später, Tim Hübner habe sich die ganze Woche über genau die Stelle auf dem Platz eingeprägt, von wo er mit zwei Treffern zum Spieler des Spiels avancieren sollte. Mit dem 3:0 war die Entscheidung gefallen. Die Krähen haben einen glänzenden Auftritt hingelegt, an dem die heimischen Anhänger viel Spaß hatten. Sie hoffen, dass es der Mannschaft im nun anstehenden weiteren Heimspiel erneut gelingt, das Publikum derart zu verzücken. Am Sonntag, den 22.Mai spielt der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide um 15 Uhr gegen den VfR Evesen.Mannschaft: Pigors, Hübner, Dosch, König, Marre, Malarowski, Schorler (ab 85.Böttcher), Roß, Owusu (ab 54.Selzam), Pickert, Kunstmann (ab 85.Schuder) Trainer: Preuß Tore: 61.1:0 Tom Selzam, 77.2:0 Tim Hübner, 80.3:0 Tim Hübner