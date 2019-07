Titel für Spartas Tischtennis-Herren

Mannschaft stellte auch das stärkste Doppel

(ok). Ungeschlagen Staffelmeister: Die erste Tischtennis-Mannschaft des DJK Sparta Langenhagen holte sich den Titel in der dritten Kreisklasse. Die Aufstellung: Armin Gröner, Klaus Pagel, Andrej Tchebotarenko und Alterspräsident Ekkehard Knigge, der schon 81 Jahre alt ist. Unterstützt wurde das Team durch Ersatzleute aus der zweiten Mannschaft. Die Mannschaft stellte auch das stärkste Doppel. Nach Auskunft Joachim Karl Wolfs war es nach 40 Jahren schon eine Umstellung, in „Notquartieren“ unterzukommen. Punktspiele sind jetzt nur mittwochs in der Pestalozzischule möglich; die Brinker Schule kann montags und freitags jeweils vier Stunden belegt werden. In der kleinen Gymnasiumhalle können nur zwei Tische aufgestellt werden, deshalb sei ausschließlich Training möglich.