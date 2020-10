Traditionelles Herbstturnier

Dressur beim RFVoV Hubertus Langenhagen

Der Reit-, Fahr- und Voltigierverein (RFVoV) Hubertus Langenhagen ist auch in diesem Jahr der Tradition treu geblieben und veranstaltete am letzten Septemberwochenende sein Herbstturnier, dieses Jahr unter Corona-Bedingungen. Der Veranstalter stand in engem Kontakt mit den Behörden. Das so entwickelte Hygienekonzept war ausschlaggebend, dass die Veranstaltung durchgeführt werden konnte. Gleich beim Betreten des Geländes an der Walsroder Straße zeigte sich der Unterschied zu den üblichen Turnieren des Vereins. Die Registrierung am Ein- und Ausgang, die Einbahnstraßen für Pferd und Reiter, die Abstandsmarkierungen und die über das Gelände verteilten Desinfektionsstationen waren nur einige der Maßnahmen, die für den sicheren Ablauf der Veranstaltung sorgten. Wie in jedem Jahr hatten sich die Mitglieder des Vereins viel Mühe gegeben und das Gelände und die Prüfungshalle für die Teilnehmer festlich herausgeputzt. Die ausgeschriebenen Dressurprüfungen umfassten die Leistungsklassen E bis M**, während der Nachwuchs sein Können in einem Reiterwettbewerb unter Beweis stellen konnte. Besucher waren zur Veranstaltung leider nicht zugelassen. Da aber das gesamt Turnier von ClipMyHorse.TV im Internet übertragen wurde, konnten alle Interessierten die Prüfungen am heimischen Bildschirm über den Livestream mitverfolgen. Die Teilnehmer lobten den reibungslosen Ablauf, die gute Organisation und das schöne Ambiente. Trotz erschwerter Bedingungen war das Turnier für den RFVoV Hubertus Langenhagen in diesem besonderen Jahr ein voller Erfolg. Mehr Informationen unter: rfvv-hubertus-langenhagen.de