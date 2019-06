Trainingsauftakt, Testspiele, Turniere

Die RECKEN-Termine in der Sommervorbereitung

Nach der Saison ist vor der Saison. Aktuell befinden sich die Spieler der TSV Hannover-Burgdorf im Sommerurlaub – die Planungen hinter den Kulissen für die Spielzeit 2019/20 laufen aber bereits auf Hochtouren. Am 16. Juli wird das Trainerteam um Carlos Ortega und Iker Romero die neuformierte Mannschaft nach dem Urlaub wieder begrüßen und die Arbeit aufnehmen. Rund viereinhalb Wochen hat Trainer Ortega dann Zeit, um seine Mannschaft bis zum ersten Pflichtspiel im DHB-Pokal gegen den ATSV Habenhausen in Form zu bringen. Dabei präsentieren sich die Niedersachsen wieder sehr heimatverbunden denn zahlreiche Testspiele finden in der Region in und um Hannover statt, so dass die RECKEN-Fans ihr Team bereits frühzeitig unter die Lupe nehmen können.DIE RECKEN haben alle Termine in der Sommervorbereitung übersichtlich zusammengefasst:16.07.19 Trainingsauftakt19.07.19 Testspiel gegen die Helden der Region (19.00 Uhr Anderten)20.07.19 Testspiel gegen den SV Altencelle (19.00 Uhr HBG Halle Celle)31.07.19 Testspiel gegen ASV Hamm (19.30 Uhr Burgdorf)03.08.19 Testspiel gegen den TuS N-Lübbecke (19.30 Uhr Osnabrück)07.08.19 Testspiel gegen die russische Nationalmannschaft (19.30 Uhr Alfeld)10.08.19 Dextra FM-Cup gegen die MT Melsungen (14.00 Uhr Bremen)11.08.19 Dextra FM-Cup Spiel um Platz 3 oder Finale (Bremen)17.08.19 DHB-Pokal beim ATSV Habenhausen (19.00 Uhr ÖVB-Arena Bremen)18.08.19 Evtl. Finale im DHB-Pokal (15.00 Uhr ÖVB-Arena Bremen)22.08.19 / 25.08.19 1. Spieltag Bundesliga