TSV KK fordert einen Kunstrasenplatz

Verein im Norden der Stadt ernennt Bruno Fahrenholz zum Ehrenmitglied

Krähenwinkel/Kaltenweide. Jahreshauptversammlung beim TSV Krähenwinkel/Kaltenweide: Rainer Bachen, Sprecher des Vorstands, begrüßte 64 stimmberechtigte Mitglieder, eine sehr erfreuliche Beteiligung bei aktuell extrem hohen Inzidenzwerten.Als Gäste grüßten in Vertretung von Mirko Heuer, die stellvertretende Bürgermeisterin, Ulrike Jagau und die beiden Ortbürgermeister, Steffen Hunger (Krähenwinkel) sowie Wolfgang Langrehr (Kaltenweide) die Mitglieder des TSV KK als Vertreter der Politik. Alle lobten die Entwicklung im Verein, verwiesen allerdings auch auf die aktuell sehr angespannte Situation im Haushalt der Stadt.Insgesamt war die Veranstaltung von ausgesprochen guter Stimmung und Kurzweiligkeit geprägt. Jürgen Pigors, zuständig für die Finanzen im Vorstand, bekam Lob für seine lückenlose Buchführung von den Kassenprüfern, Marina Becker, zuständig für Verwaltung und Recht, erklärte der Versammlung sehr eindrucksvoll und allgemein verständlich, warum die Satzungsänderung noch einmal abgestimmt werden musste.Leidenschaftlich wurde es als Rainer Bachen den Vorstandsbericht und die Projekte, hier explizit Thema Kunstrasenplatz und Platzsituation beim TSV KK vortrug und sehr deutliche Worte in Richtung Politik fand. Die Stadt Hannover erfreut sich drei Vereinen Kunstrasenplätze zu finanzieren, die 14, 18 und 19 gemeldete Fußballmannschaften haben. Zum Vergleich hat der TSV KK 28 Mannschaften gemeldet und hat damit mit Abstand die größte Fußballabteilung in der Stadt. Der zahlenmäßig größte Verein der Landeshauptstadt wirbt auf seiner Homepage mit 200 Fußballern, die auf fünf Rasen- und zwei Hartplätze spielen können – Der TSV KK hat knapp 700 Fußballer, die auf vier Rasenplätzen und einem Kleinfeldplatz einigermaßen versuchen müssen, klar zu kommen – es gibt inzwischen teilweise Wartelisten – da ist dringend Handlungsbedarf und zwar nicht Kunstrasen anstelle Rasen, sondern zusätzlich.Auch die Hallenzeiten reichen bei weitem nicht mehr aus. Die Sparten wachsen – der Verein hat von 2021 zu 2022 einen Zuwachs von 13 Prozent auf knapp 1.300 Mitglieder und das in Corona-Zeiten!Der Vorstand werde das massiv weiter einfordern, versprach Bachen seiner „Krähenfamilie“.Bewegend waren die Ehrungen für 50 Jahre Mitgliedschaft im Verein: Wolf Bockstette, Torsten Degen, Heinrich-Walter Helms und Jürgen Pigors haben die Urkunden und Nadeln persönlich überreicht bekommen, Volker Köhler in Abwesenheit.Den Höhepunkt stellte allerdings der Antrag auf Ehrenmitgliedschaft von Bruno Fahrenholz dar. Mit Standing Ovations wurde dieser einstimmig genehmigt. Bruno Fahrenholz blickt auf fast 75 Jahre Vereinsmitgliedschaft zurück und hat sich in den Sparten Volleyball, Tischtennis und Turnen Jahrzehnte verdient gemacht. Eine Ikone des Vereins!