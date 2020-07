TSV KK testet

(ok). Eine Reihe von Testspielen hat Landesligist TSV Krähenwinkel/Kaltenweide geplant, bevor die Saison am 5. September startet. Am Mittwoch, 29. Juli, geht es für die Preuß-Elf zum Regionalligisten TSV Havelse. Anstoß ist um 19 Uhr. Das erste Heimspiel in der Vorbereitung ist am Sonnabend, 1. August, um 16 Uhr gegen den FC Lehrte 06. Eine Woche später, am 8. August tritt das Team um 15 Uhr in Ahlten an. Einen Tag später geht es am 9. August um 15 Uhr zu Haus gegen einen weiteren Regionalligisten HSC. Die weiteren Begegnungen: 15. Auguat, 15 Uhr, Mellendorf gegen KK; 16. August, 15 Uhr, KK gegen Borussia Hannover; 23. August, 14 Uhr, Wunstorf gegen KK.