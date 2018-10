TSV KK trennt sich von Trainern

(ok). Fußball-Landesligist TSV KK hat sich am Dienstag von seinem Trainerteam Ralf Przylenk und Dominik Chwalek getrennt. Das Team steht mit sechs Punkten auf einem Abstiegsplatz. Beim wichtigen Spiel in Almstedt wird Alexander Doch auf der Bank sitzen. Ein Nachfolger gibt es laut Abteilungsleiter Oliver Jung noch nicht.