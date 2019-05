U15-Judoka qualifiziert

Godshorner Judoka bei Landeseinzelmeisterschaft

Als letzter Jahrgang der U12 des JC Godshorn waren Valentin Frost und Lucie Melis auch startberechtigt für die Bezirkseinzelmeisterschaften der U15, die am vergangenen Wochenende in Elze stattfanden.Valentin kämpfte sich im ersten Wettkampf der Altersklasse U15 auf den dritten Platz und hat sich damit auch für die Landeseinzelmeisterschaft am 26. Mai qualifiziert.Lucie hatte keine Gegnerin. Sie belegte den ersten Platz in ihrer Gewichtsklasse und muss nun bei der Landesmeisterschaft zeigen, was sie kann.